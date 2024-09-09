Путин наделил Белоусова правом устанавливать порядок допуска к гостайне

Президент России Владимир Путин наделил министра обороны, которым сейчас является Андрей Белоусов, правом устанавливать порядок допуска к гостайне в подведомственных структурах. Соответствующий указ главы государства размещён на портале правовых актов.

«Министр <…> устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных МО РФ органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к гостайне», — гласит приказ президента.

Глава Минобороны также будет устанавливать порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач.