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9 сентября, 13:50

Путин наделил Белоусова правом устанавливать порядок допуска к гостайне

Владимир Путин и Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин наделил министра обороны, которым сейчас является Андрей Белоусов, правом устанавливать порядок допуска к гостайне в подведомственных структурах. Соответствующий указ главы государства размещён на портале правовых актов.

«Министр <…> устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных МО РФ органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к гостайне», — гласит приказ президента.

Глава Минобороны также будет устанавливать порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач.

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А ранее Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления. В нём, в частности, говорится, что военные округа теперь лишат статуса "межвидовых стратегических территориальных объединений".

Андрей Бражников
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