Азербайджан может присоединиться к КХЛ Министр спорта РФ Дегтярёв предложил Азербайджану присоединиться к КХЛ 9 сентября, 14:00 Михаил Дегтярёв и Фарид Гаибов. Обложка © Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z

Россия хотела бы видеть азербайджанские клубы в Континентальной хоккейной лиге. С такой инициативой присоединиться к КХЛ выступил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв во время встречи с министром молодёжи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым. Чиновники пообщались в Астане, где 8 сентября начались Всемирные игры кочевников.

«Также предложил Азербайджану присоединиться к КХЛ. Сегодня как раз, в Астане, состоится матч КХЛ между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». У лиги очень обширная география, и она готова расширяться», — отметил в телеграм-канале Дегтярёв.

Также, по его словам, сейчас обе страны готовы к подписанию плана сотрудничества до 2026 года. Партнёрство предполагается в рамках восьми видов спорта: дзюдо, бокс, лёгкая атлетика, футбол, тхэквондо, шахматы, киберспорт, настольный теннис.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв ответил на многочисленные вопросы по поводу будущего хоббихорсинга в России. По его утверждению, ведомство не признаёт эту деятельность видом спорта и не рассматривает возможность включения связанных с этим явлением физкультурных мероприятий в календарь.

Авторы Татьяна Миссуми