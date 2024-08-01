ХК "Ак Барс" заявил о переходе олимпийского чемпиона Александра Барабанова
Александр Барабанов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Барабанов подписал двухлетний контракт с клубом "Ак Барс" Континентальной хоккейной лиги. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы команды. Он отметил, что был впечатлён Казанью.
"Казань — классный город, ещё на стадии обсуждения контракта мне показали клубную базу, арену, всю инфраструктуру, я был приятно впечатлён", — сказал Барабанов.
Хоккеист добавил, что у "Ак Барса" очень активные болельщики. В планах Барабанова победа на кубке лиги, а также улучшение физических кондиций.
30-летний Барабанов играл в клубе "Торонто" НХЛ, после подписал контракт с "Сан-Хосе" и сыграл там три сезона. В составе питерского СКА взял олимпийскую награду и дважды чемпионат мира.
Напомним, что Анвар Гатиятулин стал главным тренером казанского "Ак Барса". Тренерский штаб хочет, чтобы команда играла в активный хоккей, на который расходуется много энергии.