ХК "Ак Барс" заявил о переходе олимпийского чемпиона Александра Барабанова

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Барабанов подписал двухлетний контракт с клубом "Ак Барс" Континентальной хоккейной лиги. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы команды. Он отметил, что был впечатлён Казанью.

"Казань — классный город, ещё на стадии обсуждения контракта мне показали клубную базу, арену, всю инфраструктуру, я был приятно впечатлён", — сказал Барабанов.

Хоккеист добавил, что у "Ак Барса" очень активные болельщики. В планах Барабанова победа на кубке лиги, а также улучшение физических кондиций.

30-летний Барабанов играл в клубе "Торонто" НХЛ, после подписал контракт с "Сан-Хосе" и сыграл там три сезона. В составе питерского СКА взял олимпийскую награду и дважды чемпионат мира.