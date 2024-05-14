Анвар Гатиятулин стал главным тренером хоккейного клуба "Ак Барс"

Анвар Гатиятулин стал главным тренером казанского "Ак Барса", сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Он назвал новую должность вызовом, сославшись на амбиции команды.

"Уже чувствую, какое внимание команде уделяют болельщики, руководство республики <...> Мы всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней", — цитирует его пресс-служба клуба.

По словам Гатиятулина, тренерский штаб хочет, чтобы команда играла в активный хоккей, на который расходуется много энергии. Для этого необходима физическая подготовка, так что в первую очередь игрокам объяснят все требования, чтобы "игровая картинка начала развиваться".