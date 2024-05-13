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13 мая, 09:37

"Это беспокоит меня": Прославленный хоккеист из Чехии высказался об отстранении сборной РФ от турниров

Экс-хоккеист сборной Чехии Ружичка обеспокоен отсутствием России на ЧМ-2024

Владимир Ружичка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Владимир Ружичка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Прославленный чешский хоккеист и олимпийский чемпион Владимир Ружичка признался, что его беспокоит отсутствие РФ на крупных международных турнирах. По словам бывшего форварда сборной Чехии, российские спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации.

"Это беспокоит меня. <...> Они хотят заниматься спортом и соревноваться, и это единственное, что их волнует", сказал Ружичка в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

Владимиру Ружичке 60 лет, за карьеру игрока он стал олимпийским чемпионом 1998 года (в финале хоккейного турнира чехи переиграли сборную России со счётом 1:0), чемпионом мира 1985 года и обладателем Кубка Стэнли в 1990 году в составе "Эдмонтон Ойлерз". В качестве тренера спортсмен дважды приводил чешскую сборную к золотым медалям чемпионата мира в 2005 и 2010 годах.

Отметим, что в Чехии в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Турнир принимают Прага и Острава. Российские хоккеисты, как и белорусские, перестали выступать на крупных турнирах в 2022 году. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла такое решение после начала спецоперации на Украине и уже несколько раз продлевала отстранение команд.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Россия имеет все шансы поучаствовать в зимних Олимпийских играх – 2026. Без нашей сборной международное состязание будет неполноценным.

Наталья Исакова
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