IIHF отстранила российского вратаря Федотова от участия в турнирах на три года

Российского вратаря Ивана Федотова на три года отстранили от всех соревнований, проходящих под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сказано на сайте организации.

"В связи с нарушением правил трансфера дисциплинарный совет IIHF принял решение о трёхлетнем отстранении Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях организации, в том числе Олимпийских играх", — говорится в заявлении.

Кроме того, спортсмену запретили выступать на клубных турнирах организаций – членов IIHF в ближайшие полгода после возвращения из НХЛ за то, что он не отбыл первоначальную четырёхмесячную дисквалификацию.