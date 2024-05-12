IIHF отстранила российского вратаря Федотова от участия в турнирах на три года
Хоккеист Иван Федотов. Обложка © ТАСС / AP / Chris Szagola
Российского вратаря Ивана Федотова на три года отстранили от всех соревнований, проходящих под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сказано на сайте организации.
"В связи с нарушением правил трансфера дисциплинарный совет IIHF принял решение о трёхлетнем отстранении Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях организации, в том числе Олимпийских играх", — говорится в заявлении.
Кроме того, спортсмену запретили выступать на клубных турнирах организаций – членов IIHF в ближайшие полгода после возвращения из НХЛ за то, что он не отбыл первоначальную четырёхмесячную дисквалификацию.
Напомним, IIHF оштрафовал Федерацию хоккея России (ФХР) на один миллион швейцарских франков (около 100,5 миллиона рублей). Причиной тому послужило выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023/2024 в составе московского ЦСКА.