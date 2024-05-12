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11 мая, 21:00

IIHF отстранила российского вратаря Федотова от участия в турнирах на три года

Хоккеист Иван Федотов. Обложка © ТАСС / AP / Chris Szagola

Хоккеист Иван Федотов. Обложка © ТАСС / AP / Chris Szagola

Российского вратаря Ивана Федотова на три года отстранили от всех соревнований, проходящих под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сказано на сайте организации.

"В связи с нарушением правил трансфера дисциплинарный совет IIHF принял решение о трёхлетнем отстранении Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях организации, в том числе Олимпийских играх", — говорится в заявлении.

Кроме того, спортсмену запретили выступать на клубных турнирах организаций – членов IIHF в ближайшие полгода после возвращения из НХЛ за то, что он не отбыл первоначальную четырёхмесячную дисквалификацию.

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Напомним, IIHF оштрафовал Федерацию хоккея России (ФХР) на один миллион швейцарских франков (около 100,5 миллиона рублей). Причиной тому послужило выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023/2024 в составе московского ЦСКА.

Анатолий Симоненко
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