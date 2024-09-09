Макрон настаивает на замене витражей XIX века в Нотр-Даме на новые

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил заделаться в эксперты по культурному наследию страны. Ему в голову пришла навязчивая идея заменить часть витражей в соборе Парижской Богоматери на новые, современные. Эксперты против, но французского лидера это волнует мало. Об этом сообщает телеканал Cnews.

При пожаре в 2019 году оригинальные витражи XIX века остались невредимы, поэтому предложение об их замене вызвало негодование во Франции. В июле Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре запретила устанавливать современные витражи в соборе. Эксперты в один голос отвергли проект президента.

По словам членов комиссии, замена витражей идёт вразрез с Международной хартией сохранению и восстановлению исторических памятников или Венецианской хартии, принятой во Франции в 1965 году.

Кроме того, специалисты указывают на необоснованность таких трат, напоминая, что в 2020 году предложение Макрона о замене рухнувшего шпиля собора на современный также было отвергнуто. Сейчас петиция против замены витражей собрала уже 160 тысяч подписей парижан.