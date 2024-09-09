Макрон настаивает на замене витражей XIX века в Нотр-Даме на новые
Cnews: Макрон хочет поменять витражи в Нотр-Даме на современные
Роза западного фасада соборе Нотр-Дам изнутри. Фото © Wikipedia / Krzysztof Mizera
Президент Франции Эмманюэль Макрон решил заделаться в эксперты по культурному наследию страны. Ему в голову пришла навязчивая идея заменить часть витражей в соборе Парижской Богоматери на новые, современные. Эксперты против, но французского лидера это волнует мало. Об этом сообщает телеканал Cnews.
При пожаре в 2019 году оригинальные витражи XIX века остались невредимы, поэтому предложение об их замене вызвало негодование во Франции. В июле Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре запретила устанавливать современные витражи в соборе. Эксперты в один голос отвергли проект президента.
По словам членов комиссии, замена витражей идёт вразрез с Международной хартией сохранению и восстановлению исторических памятников или Венецианской хартии, принятой во Франции в 1965 году.
Кроме того, специалисты указывают на необоснованность таких трат, напоминая, что в 2020 году предложение Макрона о замене рухнувшего шпиля собора на современный также было отвергнуто. Сейчас петиция против замены витражей собрала уже 160 тысяч подписей парижан.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что восстановленный после пожара собор Парижской Богоматери будет вновь открыт 8 декабря 2024 года, после чего историческое здание будет вновь открыто для посещения.