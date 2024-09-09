Россиянам назвали главные нюансы при оформлении рукописного завещания

Завещание обязательно должно быть оформлено в письменной форме и заверено у нотариуса, иначе оно утратит свою силу. В исключительных случаях, например, когда человек находится при смерти, допускается рукописный вариант, но с некоторыми «но». Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко.

«Если же человек находится в условиях, угрожающих его жизни, он может оформить завещание в простой письменной форме, от руки, при этом присутствие двух свидетелей является обязательным», — поделилась деталями с NEWS.ru Данильченко.

Если человек пошёл на поправку, то в течение одного месяца ему необходимо обратиться в нотариальную или приравненную к ней фирму, чтобы оформить всё официально. Иначе завещание будет недействительно. Сделать это можно у любого специалиста, независимо от места проживания завещателя. Нотариус проверит содержание документа на соответствие законам, если завещание не является закрытым. В обратном случае текст должен быть написан вручную, объяснила адвокат.