Секс-сантехника снова заметили в компании дам, за оргии с которыми его уволили из московского ЖК
Жильцы московского ЖК просят вернуть сантехника, уволенного за секс-вечеринку
Самого любвеобильного сантехника Москвы заметили в компании дам, за оргии на рабочем месте с которыми его на днях уволили. Фото Сергея из Западного Дегунино с женщинами публикует SHOT.
Сантехник в компании дам. Фото © SHOT
Все члены «коммунального тройничка» живут свою лучшую жизнь рядом с тем же ЖК, который подарил им много приятных моментов — «Ильменский 17». По словам местных, сексуально раскрепощённую компанию уже дважды забирали в полицию, но они каждый раз возвращаются.
Некоторые жильцы, кстати, просят у руководства УК вернуть героя-любовника обратно на работу. Видимо, стояк сантехника Серёги устраивает не только двух его спутниц, но и всех жителей ЖК.
Напомним, накануне любвеобильного сантехника застукали голым с двумя девушками в кладовке московского ЖК. Странные звуки из технического помещения услышали жильцы. На место вызвали полицейских, чтобы накрыть «проститутошную». Сотрудник с полуголыми подружками в момент облавы спал.