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9 сентября, 14:26

Секс-сантехника снова заметили в компании дам, за оргии с которыми его уволили из московского ЖК

Жильцы московского ЖК просят вернуть сантехника, уволенного за секс-вечеринку

Самого любвеобильного сантехника Москвы заметили в компании дам, за оргии на рабочем месте с которыми его на днях уволили. Фото Сергея из Западного Дегунино с женщинами публикует SHOT.

Сантехник в компании дам. Фото © SHOT

Сантехник в компании дам. Фото © SHOT

Все члены «коммунального тройничка» живут свою лучшую жизнь рядом с тем же ЖК, который подарил им много приятных моментов — «Ильменский 17». По словам местных, сексуально раскрепощённую компанию уже дважды забирали в полицию, но они каждый раз возвращаются.

Некоторые жильцы, кстати, просят у руководства УК вернуть героя-любовника обратно на работу. Видимо, стояк сантехника Серёги устраивает не только двух его спутниц, но и всех жителей ЖК.

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Напомним, накануне любвеобильного сантехника застукали голым с двумя девушками в кладовке московского ЖК. Странные звуки из технического помещения услышали жильцы. На место вызвали полицейских, чтобы накрыть «проститутошную». Сотрудник с полуголыми подружками в момент облавы спал.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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