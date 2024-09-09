Секс-сантехника снова заметили в компании дам, за оргии с которыми его уволили из московского ЖК

Самого любвеобильного сантехника Москвы заметили в компании дам, за оргии на рабочем месте с которыми его на днях уволили. Фото Сергея из Западного Дегунино с женщинами публикует SHOT.

Сантехник в компании дам. Фото © SHOT

Все члены «коммунального тройничка» живут свою лучшую жизнь рядом с тем же ЖК, который подарил им много приятных моментов — «Ильменский 17». По словам местных, сексуально раскрепощённую компанию уже дважды забирали в полицию, но они каждый раз возвращаются.

Некоторые жильцы, кстати, просят у руководства УК вернуть героя-любовника обратно на работу. Видимо, стояк сантехника Серёги устраивает не только двух его спутниц, но и всех жителей ЖК.