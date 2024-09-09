Сбежавшему из России аналитику-иноагенту придётся ответить за мерзкий пост о Курске Суд обязал аналитика Крутихина* выплатить штраф в 40 тысяч рублей 9 сентября, 15:08 Михаил Крутихин*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Михаил Крутихин*

Московский суд привлёк к административной ответственности сбежавшего за рубеж аналитика Михаила Крутихина*, который в августе посмеялся над жителями Курской области после нападения ВСУ. Сейчас он признан виновным по статье о нарушении деятельности иноагента.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Крутихин Михаил Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин*, который сейчас живёт за пределами РФ, в своих соцсетях прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, «нахрена вообще нужен» этот регион. Крутихин* с сарказмом заявил, что не расстроится, если область исчезнет с карты РФ.

* Внесён в список иноагентов Министерством юстиции России.

Авторы Татьяна Миссуми