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Сбежавшему из России аналитику-иноагенту придётся ответить за мерзкий пост о Курске

Суд обязал аналитика Крутихина* выплатить штраф в 40 тысяч рублей

9 сентября, 15:08
Михаил Крутихин*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Михаил Крутихин*

Михаил Крутихин*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Михаил Крутихин*

Московский суд привлёк к административной ответственности сбежавшего за рубеж аналитика Михаила Крутихина*, который в августе посмеялся над жителями Курской области после нападения ВСУ. Сейчас он признан виновным по статье о нарушении деятельности иноагента.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Крутихин Михаил Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», сообщили в пресс-службе суда.

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Ранее нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин*, который сейчас живёт за пределами РФ, в своих соцсетях прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, «нахрена вообще нужен» этот регион. Крутихин* с сарказмом заявил, что не расстроится, если область исчезнет с карты РФ.

* Внесён в список иноагентов Министерством юстиции России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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