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Регион
8 августа, 15:18

Милонов придумал кару для иноагентов из "помоек" за глумление над Курской областью

Милонов отреагировал на насмешку иноагента Крутихина* над Курской областью

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал аннулировать все российские документы у людей, сбежавших из РФ и оскорбляющих страну. С такой инициативой он выступил после слов иноагента Михаила Крутихина*, который цинично высмеял атакованную ВСУ Курскую область.

"Тем же, кто сбежал и тявкает, считаю гарантированно необходимо аннулировать все российские документы", — заявил Милонов в беседе с RT.

ВСУ потеряли 660 бойцов и 82 единицы бронетехники в ходе вылазки в Курскую область
ВСУ потеряли 660 бойцов и 82 единицы бронетехники в ходе вылазки в Курскую область

Парламентарий пожелал этим людям до смерти "сидеть в своих прибалтийских помойках". Каждого, кто посмеётся над жертвами украинского террора, он предложил "заносить в специальную тетрадочку".

Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Но российские пограничники и военные не допустили прорыва границы. Действия украинской армии привели к жертвам среди мирного населения. Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин*, который на данный момент живёт за пределами РФ, в своих соцсетях прокомментировал случившееся. Он посмеялся над атакой боевиками ВСУ Курской области. В частности, он заявил, что не расстроится, если Курской области "вообще не будет".

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции России.

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Telegram / govoritmilonov

Алёна Зиновьева
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