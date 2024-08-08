Милонов придумал кару для иноагентов из "помоек" за глумление над Курской областью
Милонов отреагировал на насмешку иноагента Крутихина* над Курской областью
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал аннулировать все российские документы у людей, сбежавших из РФ и оскорбляющих страну. С такой инициативой он выступил после слов иноагента Михаила Крутихина*, который цинично высмеял атакованную ВСУ Курскую область.
"Тем же, кто сбежал и тявкает, считаю гарантированно необходимо аннулировать все российские документы", — заявил Милонов в беседе с RT.
Парламентарий пожелал этим людям до смерти "сидеть в своих прибалтийских помойках". Каждого, кто посмеётся над жертвами украинского террора, он предложил "заносить в специальную тетрадочку".
Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Но российские пограничники и военные не допустили прорыва границы. Действия украинской армии привели к жертвам среди мирного населения. Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин*, который на данный момент живёт за пределами РФ, в своих соцсетях прокомментировал случившееся. Он посмеялся над атакой боевиками ВСУ Курской области. В частности, он заявил, что не расстроится, если Курской области "вообще не будет".
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции России.