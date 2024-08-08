Милонов придумал кару для иноагентов из "помоек" за глумление над Курской областью

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал аннулировать все российские документы у людей, сбежавших из РФ и оскорбляющих страну. С такой инициативой он выступил после слов иноагента Михаила Крутихина*, который цинично высмеял атакованную ВСУ Курскую область.

"Тем же, кто сбежал и тявкает, считаю гарантированно необходимо аннулировать все российские документы", — заявил Милонов в беседе с RT.

Парламентарий пожелал этим людям до смерти "сидеть в своих прибалтийских помойках". Каждого, кто посмеётся над жертвами украинского террора, он предложил "заносить в специальную тетрадочку".