Сбежавший из России аналитик-иноагент цинично высмеял атакованную Курскую область
Сбежавший из РФ нефтегазовый аналитик Крутихин* посмеялся над Курской областью
Аналитик Михаил Крутихин*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Михаил Крутихин*
Покинувший Россию нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин* увидел в попытке прорыва ВСУ в Курской области повод для шутки. "Остроумную" публикацию на эту тему он опубликовал на странице в личной соцсети.
"Курская область, говорите? В 1983-84 годах я часто ездил из Москвы к друзьям в Бердянск и обратно и каждый раз что-то в этой Курской области со мной приключалось. <...> Это дало мне повод шутить в разговорах с друзьями: "Нахрена вообще нужна эта Курская область? Кто её только придумал? Нисколько не расстроюсь, если её по пути вообще не будет". Сбывается, что ли?" — написал он.
Приводя примеры своих "злоключений", Крутихин* упомянул ремонтные работы на дорогах, сложности с сотрудниками Госавтоинспекции и поломку авто. При этом, по его словам, ничего подобного в других регионах РФ или на Украине с ним не случалось.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, но им дали бой российские пограничники и военные. К сожалению, действия украинской армии привели к жертвам среди мирного населения. Местные власти сообщили, что ВС Незалежной не смогли продвинуться вглубь региона и были вынуждены начать отступление. Есть информация о серьёзных потерях со стороны противника: порядка 660 военнослужащих и 82 единицы бронированной техники, включая восемь танков и 12 БТР.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции России.