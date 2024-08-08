Сбежавший из России аналитик-иноагент цинично высмеял атакованную Курскую область

"Курская область, говорите? В 1983-84 годах я часто ездил из Москвы к друзьям в Бердянск и обратно и каждый раз что-то в этой Курской области со мной приключалось. <...> Это дало мне повод шутить в разговорах с друзьями: "Нахрена вообще нужна эта Курская область? Кто её только придумал? Нисколько не расстроюсь, если её по пути вообще не будет". Сбывается, что ли?" — написал он.