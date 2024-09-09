Названо лучшее направление для отдыха в России, кроме Москвы и Петербурга

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в списке самых популярных направлений для отпуска у россиян можно увидеть Алтай и Алтайский край, которые на сегодняшний день являются активно развивающимися направлениями. Об этом заявила aif.ru советник генерального директора центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме.

Кроме того, на первых строчках рейтинга оказались Новосибирск, Нижний Новгород и Карелия. Дальше следовали крупные города: Краснодар, Сочи, Пятигорск и Екатеринбург.

Опрос, организованный в начале лета, показал, что 32% россиян планировали взять отпуск от недели, а некоторые даже больше месяца. При этом 38% относились к тем, кто не работает или предпринимателям и самозанятым, которые могут свободно распоряжаться своим временем.

53% респондентов планировали провести отпуск дома, 28% на даче или на садовом участке. В другие населённые пункты хотели уехать 14% опрошенных, 15% были нацелены на море и юг.