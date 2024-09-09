Суд арестовал бойца ММА Мискиншоева за избиение парня в Москве 9 сентября, 14:51 Эрадж Мискиншоев (в центре). Обложка © VK / Эрадж Мискиншоев

В Москве суд избрал меру пресечения тренеру и бойцу ММА Эраджу Мискиншоеву, который избил человека. Подозреваемый отправлен под арест до 3 ноября 2024 года, ему вменяется ст. 111 УК РФ УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы судебной инстанции.

«Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мискиншоева Э. М. на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 03 ноября 2024 года», — указано в тексте.

Напомним, боец ММА Эрадж Мискиншоев вместе с приятелем избил мужчину прямо на улице в Москве. Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, тяжёлый ушиб мозга, гематомы и переломы костей. За драку спортсмену может грозить от трёх до 12 лет тюрьмы.

Авторы Татьяна Миссуми