Число жертв украинских ударов в ДНР за неделю стало рекордным с июля Омбудсмен Морозова: В ДНР под ударами ВСУ за неделю погибло 7 мирных жителей 9 сентября, 16:18 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В ДНР жертвами украинских обстрелов за период со 2 по 8 сентября стали семь мирных граждан, что стало максимальным показателем, начиная с 22 июля текущего года, когда под ударами ВСУ погибли девять человек. Об этом сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

Согласно сведениям омбудсмена, за последнюю неделю пострадавшими от украинских обстрелов стали 56 жителей, при этом среди жертв и раненых есть дети. Морозова подчеркнула, что с начала года в ДНР погибли 263 человека, раненных – 1194. А всего с 2014 года от действий ВСУ погибли 9384 гражданских, пострадали ещё 14478.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ автотранспортного предприятия в Каховке пострадали пять человек. Как уточнили власти Херсонской области, трое получили ранения средней степени тяжести и двое — тяжёлой.

Авторы Татьяна Миссуми