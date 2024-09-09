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Число жертв украинских ударов в ДНР за неделю стало рекордным с июля

Омбудсмен Морозова: В ДНР под ударами ВСУ за неделю погибло 7 мирных жителей

9 сентября, 16:18
Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В ДНР жертвами украинских обстрелов за период со 2 по 8 сентября стали семь мирных граждан, что стало максимальным показателем, начиная с 22 июля текущего года, когда под ударами ВСУ погибли девять человек. Об этом сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

Согласно сведениям омбудсмена, за последнюю неделю пострадавшими от украинских обстрелов стали 56 жителей, при этом среди жертв и раненых есть дети. Морозова подчеркнула, что с начала года в ДНР погибли 263 человека, раненных – 1194. А всего с 2014 года от действий ВСУ погибли 9384 гражданских, пострадали ещё 14478.

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Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ автотранспортного предприятия в Каховке пострадали пять человек. Как уточнили власти Херсонской области, трое получили ранения средней степени тяжести и двое — тяжёлой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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