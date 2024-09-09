«Вся делянка мертва»: Украинец показал мор рыбы в Десне из-за ядовитой воды На Украине из загрязнённой реки Десна выловили 17,5 тонны погибшей рыбы 9 сентября, 16:22 Мор рыбы в Днестре. Видео © Telegram / Политика страны

На Украине бью тревогу из-за загрязнения реки Десна, в которой массово гибнет рыба. Житель Черниговской области снял ролик и показал, во что превратился водоём. Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов подтвердило мор рыбы и сообщило о принимаемых мерах.

Мор рыбы в Днестре. Видео © Telegram / Политика страны

«По состоянию на сегодняшний день на территории Черниговской области собрано ориентировочно 17,5 тонн погибшей рыбы. <…> Рассматривается возможность установки дополнительных аэраторных установок для пропитки кислородом реки вниз по течению», — уточнили в ведомстве.

Загрязнение воды началось с реки Сейм, которая впадает в Десну. Экологи, по данным украинского издания «Страна», уже предупреждали, что на водной поверхности находят нефтяные пятна и ядовитые вещества. Проблема может увеличиться в масштабах, так как Десна впадает в Днепр. Однако власти Украины уверяют, что всё не так плохо, и вообще, смерть рыбы могла произойти по естественным причинам. Жители прилегающих к Десне районов возмущены и обвиняют руководство страны в бездействии.

«Десна уже мёртвая. Такие вон лещи [мёртвые] плавают, такие вон щуки лежат. Вон и другая рыба повсплывала. Вся делянка мертва», — говорить за кадром автор ролика, снявший мор рыбы.

Ранее сообщалось, что в Херсоне складывается критическая ситуация с загрязнением воды в Днепре, жителям рекомендовали не использовать её даже в технических целях. На оккупированных ВСУ херсонских территориях не работают очистные сооружения, а гниющие трупы украинских солдат сбрасываются противником прямо в реку.

Авторы Татьяна Миссуми