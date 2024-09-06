«Катастрофические последствия»: Эксперт раскрыл риски пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Эколог Рыбальченко: Для России нет рисков от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может иметь катастрофические последствия для экологии, если огонь перекинется на саму атомную электростанцию и уничтожит защитные барьеры. Об этом предупредил эксперт ОНФ, член научного совета РЭО Илья Рыбальченко.
В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что пожар мог возникнуть из-за жаркой погоды и отсутствия дождей, что привело к высыханию растительности. По словам эколога, теперь горящий лес выкидывает в атмосферу сажистую пыль и золу, дышать которыми очень вредно. При этом специалист полагает, что огонь не дойдёт до Чернобыльской АЭС.
«Радиация выделится только в случае, если будет нарушена целостность саркофага или блоков электростанции. <...> Разрушение любой из этих составляющих будет иметь катастрофические последствия для экологии», — предупредил эксперт.
По его словам, между горящим лесом и ЧАЭС действует некая полоса безопасности, которая, скорее всего, не позволит огню перекинуться на здание. Эколог также напомнил, что на электростанции нет свежего ядерного топлива. Рыбальченко подчеркнул, что риски для России отсутствуют.
Аналогичного мнения придерживается и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, ветры сейчас дуют в сторону Белоруссии и Польши, а нашей стране беспокоиться не о чем.
Напомним, вечером 2 сентября появились сообщения о смоге в северной части Киева. Местные СМИ предположили, что дым вызван либо горением торфяников в регионе, либо лесными пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС. Позже власти Киевской области подтвердили факт лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
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