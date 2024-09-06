«Катастрофические последствия»: Эксперт раскрыл риски пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может иметь катастрофические последствия для экологии, если огонь перекинется на саму атомную электростанцию и уничтожит защитные барьеры. Об этом предупредил эксперт ОНФ, член научного совета РЭО Илья Рыбальченко.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что пожар мог возникнуть из-за жаркой погоды и отсутствия дождей, что привело к высыханию растительности. По словам эколога, теперь горящий лес выкидывает в атмосферу сажистую пыль и золу, дышать которыми очень вредно. При этом специалист полагает, что огонь не дойдёт до Чернобыльской АЭС.

«Радиация выделится только в случае, если будет нарушена целостность саркофага или блоков электростанции. <...> Разрушение любой из этих составляющих будет иметь катастрофические последствия для экологии», — предупредил эксперт.

По его словам, между горящим лесом и ЧАЭС действует некая полоса безопасности, которая, скорее всего, не позволит огню перекинуться на здание. Эколог также напомнил, что на электростанции нет свежего ядерного топлива. Рыбальченко подчеркнул, что риски для России отсутствуют.