Названы опасные последствия для экологии от использования ВСУ дронов-огнемётов

ВСУ хотят оставить после себя выжженную землю, используя дроны-огнемёты «Дракон» в Харьковской области. Таким мнением поделился с сайтом MK.ru ветеран боевых действий, военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт отметил, что «Драконы» или «Дракарисы» работают на основе «термита». Это раскалённая смесь из алюминиевого порошка и оксида железа. Вещество горит при температуре 2200 градусов Цельсия и наносит огромный урон окружающей природе. После такой бомбардировки мгновенно загораются леса и поля, потушить их крайне сложно.

«Подобная тактика в очередной раз подчеркивает, что украинское преступное руководство никогда не рассматривало жителей юго-востока как своих граждан. То, что оставляют после себя украинские боевики, не то что непригодно для жилья, а там вообще нет признаков, что когда-то жили люди: там всё в буквальном смысле сравняли с землёй», — рассказал Марочко.

Он добавил, что сейчас российские военнослужащие находят способы борьбы с подобной инновацией ВСУ. Через некоторое время, уверен эксперт, подобный вид дронов с горючими смесями утратит свою эффективность.