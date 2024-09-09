На Украине зять женился на тёще, чтобы выехать за границу

28-летний украинец женился на своей 40-летней тёще, которая имеет инвалидность І группы, чтобы выехать за пределы Незалежной. Историю «молодожёнов» поведали в погранслужбе страны.

Как рассказал сам ухилянт, вместе с «супругой» он ехал в Варшаву, чтобы вылечить женщине зрение. Свою версию они отстаивали до последнего, однако пограничники выяснили, что настоящая жена украинца покинула страну в аккурат за сутки до его задержания. Теперь делом займутся в национальной полиции.