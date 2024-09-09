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9 сентября, 19:37

На Украине зять женился на тёще, чтобы выехать за границу

Украинская полиция задержала зятя и тёщю, которые поженились для выезда за рубеж

28-летний украинец женился на своей 40-летней тёще, которая имеет инвалидность І группы, чтобы выехать за пределы Незалежной. Историю «молодожёнов» поведали в погранслужбе страны.

Как рассказал сам ухилянт, вместе с «супругой» он ехал в Варшаву, чтобы вылечить женщине зрение. Свою версию они отстаивали до последнего, однако пограничники выяснили, что настоящая жена украинца покинула страну в аккурат за сутки до его задержания. Теперь делом займутся в национальной полиции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что двое украинцев из Одессы, убегая от мобилизации, переправились на резиновой лодке на Кинбурнскую косу и сдались армии России. Они приплыли к солдатам ВС РФ без оружия, мечтая любым способом не отправляться на фронт. Задержанные рассказали о большом скоплении сил ВСУ и иностранных наёмников в Одессе.

Обложка ©

Обложка © Telegram / Погранслужба Укрины

Александра Мышляева
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