На Украине зять женился на тёще, чтобы выехать за границу
Украинская полиция задержала зятя и тёщю, которые поженились для выезда за рубеж
28-летний украинец женился на своей 40-летней тёще, которая имеет инвалидность І группы, чтобы выехать за пределы Незалежной. Историю «молодожёнов» поведали в погранслужбе страны.
Как рассказал сам ухилянт, вместе с «супругой» он ехал в Варшаву, чтобы вылечить женщине зрение. Свою версию они отстаивали до последнего, однако пограничники выяснили, что настоящая жена украинца покинула страну в аккурат за сутки до его задержания. Теперь делом займутся в национальной полиции.
Ранее Life.ru рассказывал, что двое украинцев из Одессы, убегая от мобилизации, переправились на резиновой лодке на Кинбурнскую косу и сдались армии России. Они приплыли к солдатам ВС РФ без оружия, мечтая любым способом не отправляться на фронт. Задержанные рассказали о большом скоплении сил ВСУ и иностранных наёмников в Одессе.
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