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9 сентября, 16:04

Очаг сибирской язвы продолжает разрастаться на юге Казахстана

Сибирская язва подтвердилась уже у 11 жителей Алматинской области Казахстана

В Алматинской области Казахстана 11 человек уже заразились сибирской язвой. Из-за разрастания очага опасной инфекции власти призвали жителей региона внимательно относиться к покупке мясных изделий.

«На 9 сентября госпитализированы 16 человек. У 11 из них диагноз «сибирская язва» подтверждён, у 4 результат отрицательный, анализы ещё одного пациента уточняются», — информирует администрация южного региона Казахстана.

Глава области дал указания изолировать эпидемиологический очаг и ужесточить санитарно-эпидемиологические меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение сибирской язвы. А в управлении здравоохранения региона призвали жителей покупать мясо только в надёжных магазинах и соблюдать осторожность при уходе за животными.

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Ранее Life.ru сообщал, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы. До этого с аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Александра Мышляева
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