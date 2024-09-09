Очаг сибирской язвы продолжает разрастаться на юге Казахстана

В Алматинской области Казахстана 11 человек уже заразились сибирской язвой. Из-за разрастания очага опасной инфекции власти призвали жителей региона внимательно относиться к покупке мясных изделий.

«На 9 сентября госпитализированы 16 человек. У 11 из них диагноз «сибирская язва» подтверждён, у 4 результат отрицательный, анализы ещё одного пациента уточняются», — информирует администрация южного региона Казахстана.

Глава области дал указания изолировать эпидемиологический очаг и ужесточить санитарно-эпидемиологические меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение сибирской язвы. А в управлении здравоохранения региона призвали жителей покупать мясо только в надёжных магазинах и соблюдать осторожность при уходе за животными.