В Ленинградской области нашли останки человека со следами бетона на одежде

В Ломоносовской районе Ленинградской области у берега нашли останки человеческого тела со следами бетона на одежде. Об этом сообщил пресс-служба регионального СК РФ, который возбудил по факту находки уголовное дело.

«В Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека. 8 сентября 2024 года на береговой полосе Шинкарского пруда в деревне Низино Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены останки, предположительно мужчины, фрагменты одежды которого частично залиты бетоном», — указано в публикации.

Следственный отдел СУ СК РФ по Лениградской области завёл уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». На месте работает следственная группа с криминалистами в составе, назначены соответствующие экспертизы, которые позволят выяснить личность погибшего и обстоятельства преступления.