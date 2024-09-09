В Ленинградской области нашли останки человека со следами бетона на одежде
В Ломоносовской районе Ленинградской области у берега нашли останки человеческого тела со следами бетона на одежде. Об этом сообщил пресс-служба регионального СК РФ, который возбудил по факту находки уголовное дело.
«В Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека. 8 сентября 2024 года на береговой полосе Шинкарского пруда в деревне Низино Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены останки, предположительно мужчины, фрагменты одежды которого частично залиты бетоном», — указано в публикации.
Следственный отдел СУ СК РФ по Лениградской области завёл уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». На месте работает следственная группа с криминалистами в составе, назначены соответствующие экспертизы, которые позволят выяснить личность погибшего и обстоятельства преступления.
Ранее Life.ru рассказывал о другой жуткой находке в тех краях. 26 августа появилось сообщение о том, что в Курортном районе Северной столицы отправившийся собирать грибы мужчина нашёл скелет человека. Останки тоже лежали в воде, примерно в 1,5 км от дороги. Череп находился в нескольких метрах от тела, на мертвеце была байкерская куртка.
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