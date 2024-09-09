Участники «Миллиона призов» перевели на благотворительность 53 миллиона рублей

Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» отправили на благотворительность более 53,2 миллиона рублей. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Почти 31,8 миллиона рублей из этой суммы направлено участникам специальной военной операции и жителям приграничных районов Курской области», — сказано в сообщении.

Согласно информации с портала, оставшаяся сумма в 21,4 миллиона рублей была перечислена на счета благотворительных организаций, занимающихся сбором средств для поддержки тяжело больных людей и оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, а также бездомных животных.

Напомним, что розыгрыши проводились среди жителей города, которые решили голосовать на выборах депутатов через дистанционное электронное голосование или с использованием терминалов на избирательных участках.