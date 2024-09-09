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9 сентября, 16:54

Участники «Миллиона призов» перевели на благотворительность 53 миллиона рублей

Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» отправили на благотворительность более 53,2 миллиона рублей. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Почти 31,8 миллиона рублей из этой суммы направлено участникам специальной военной операции и жителям приграничных районов Курской области», сказано в сообщении.

Согласно информации с портала, оставшаяся сумма в 21,4 миллиона рублей была перечислена на счета благотворительных организаций, занимающихся сбором средств для поддержки тяжело больных людей и оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, а также бездомных животных.

Напомним, что розыгрыши проводились среди жителей города, которые решили голосовать на выборах депутатов через дистанционное электронное голосование или с использованием терминалов на избирательных участках.

Участники «Миллиона призов» пожертвовали 32 миллиона Курску и бойцам СВО
Участники «Миллиона призов» пожертвовали 32 миллиона Курску и бойцам СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что более 800 населённых пунктов России присоединились к благотворительной акции «Дети вместо цветов», которая приурочена ко Дню знаний. Суть акции состоит в том, что учителю 1 сентября дарят один букет от всего класса. Сэкономленные деньги отправляется в фонд, который помогает тяжелобольным детям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Александра Мышляева
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