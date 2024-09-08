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8 сентября, 12:36

Участники «Миллиона призов» пожертвовали 32 миллиона Курску и бойцам СВО

Онлайн-голосование в Москве собрало 32 миллиона рублей на благотворительность

Участники онлайн-голосования в Москве отправили в общей сложности 32 миллиона рублей на благотворительность баллами «Миллиона призов». Жители столицы делают пожертвования в поддержку российских солдат в зоне спецоперации и жителей курского приграничья, сказано на сайте мэра и правительства города.

«Участники акции «Выбираем Вместе 2024 — Москва» программы «Миллион призов» направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Они сделали пожертвования с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино», — сказано в публикации.

Так, 18,6 миллиона рублей было направлено на поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области. Ещё более 13 миллионов было перечислено в благотворительные фонды, которые помогают людям с тяжёлыми заболеваниями, бездомным животным и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Розыгрыши проводились среди горожан, отдавших свой голос на выборах в Мосгордуму в формате онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек.

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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что выборы глав регионов и депутатов разного уровня проходят в штатном режиме без казусов. При этом фиксируется высокая явка избирателей. В этом году молодёжь также демонстрирует высокую заинтересованность в процессе.

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Life.ru

Владимир Озеров
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