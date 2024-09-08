Участники «Миллиона призов» пожертвовали 32 миллиона Курску и бойцам СВО

Участники онлайн-голосования в Москве отправили в общей сложности 32 миллиона рублей на благотворительность баллами «Миллиона призов». Жители столицы делают пожертвования в поддержку российских солдат в зоне спецоперации и жителей курского приграничья, сказано на сайте мэра и правительства города.

«Участники акции «Выбираем Вместе 2024 — Москва» программы «Миллион призов» направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Они сделали пожертвования с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино», — сказано в публикации.

Так, 18,6 миллиона рублей было направлено на поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области. Ещё более 13 миллионов было перечислено в благотворительные фонды, которые помогают людям с тяжёлыми заболеваниями, бездомным животным и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.