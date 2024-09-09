Найденный в Латвии «российский» дрон летел из Белоруссии
Командующий ВС Латвии Калниньш заявил, что упавший дрон летел из Белоруссии
Дрон. Обложка © freepik
Разбившийся в Латвии беспилотник был запущен с территории Белоруссии и прилетел в страну по ошибке, поэтому никакой «открытой эскалации» нет. Об этом сообщил журналистам командующий латвийской армией Леонид Калниньш.
«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <...> Была предоставлена обширная информация от иностранных партнёров по НАТО, и с учётом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — объяснил он.
Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российский военный беспилотник якобы разбился на латвийской территории. По его словам, ведётся расследование инцидента.