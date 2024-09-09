Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине, несмотря на критику
Президент США Джо Байден отправил пять поставок кассетных боеприпасов киевскому режиму с июля 2023-го по апрель 2024 года. Американский лидер не обратил внимания на критику со стороны ООН и лидеров более 20 государств. Об этом говорится в докладе 2024 года женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам».
«Официальные лица США 7 июля 2023 года объявили, что президент Байден подписал распоряжение, позволяющее США передавать Украине кассетные боеприпасы, коэффициент отказа которых превышает 1%. В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов США Украине для использования в войне с Россией», — сказано в документе.
Отметим, что количество кассетных боеприпасов и информацию о типах снарядов в Штатах не раскрыли. В докладе уточнили, что лидеры 21 страны не одобрили такую щедрость Байдена. Кроме того, поставки опасного вооружения подверглись критике со стороны официальных лиц ООН.
Ранее Life.ru сообщал, что Соединённые Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз его объём составляет 250 миллионов долларов, он, в частности, включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также туда вошли зенитные ракеты RIM-7, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм.
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