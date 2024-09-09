Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине, несмотря на критику

Президент США Джо Байден отправил пять поставок кассетных боеприпасов киевскому режиму с июля 2023-го по апрель 2024 года. Американский лидер не обратил внимания на критику со стороны ООН и лидеров более 20 государств. Об этом говорится в докладе 2024 года женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам».

«Официальные лица США 7 июля 2023 года объявили, что президент Байден подписал распоряжение, позволяющее США передавать Украине кассетные боеприпасы, коэффициент отказа которых превышает 1%. В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов США Украине для использования в войне с Россией», — сказано в документе.

Отметим, что количество кассетных боеприпасов и информацию о типах снарядов в Штатах не раскрыли. В докладе уточнили, что лидеры 21 страны не одобрили такую щедрость Байдена. Кроме того, поставки опасного вооружения подверглись критике со стороны официальных лиц ООН.