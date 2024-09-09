Мишустин высоко оценил перспективы партнёрства России и Узбекистана

Узбекистан — надёжный партнёр Российской Федерации, страны активно работают над расширением экономического сотрудничества и взаимных инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания совместной комиссии кабминов государств в Ташкенте, где глава российского правительства пробудет с 9 по 10 сентября с деловым визитом.

«Узбекистан является надёжным партнёром России. Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения друг к другу, учёта интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие», — сказал Мишустин.

Российский премьер добавил, что в формате совместной комиссии на уровне глав правительств можно с высокой эффективностью решать задачи по двустороннему партнёрству и реализовывать стратегические задачи, которые поставили главы государств. В ходе текущего заседания будут рассмотрены вопросы наращивания торгово-промышленного и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также сотрудничество в аграрной и промышленной сферах, топливно-энергетическом сегменте, медицине, образовании и прочих областях. Мишустин также выразил надежду, что достигнутые с узбекистанскими партнёрами договорённости приведут к повышению уровня жизни граждан обеих стран.

«Уверен, что решения, которые мы сегодня примем, придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству и позволят выполнить задачи, которые перед нами поставили наши президенты», — подчеркнул премьер-министр России.