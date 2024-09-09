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9 сентября, 17:53

«Списанный лётчик»: В Киеве заявили, что Запад устами Нуланд сливает Зеленского

Соскин: Откровения Нуланд о переговорах означают, что Зеленский не нужен Западу

Слова экс-замгоссекретаря Штатов Виктории Нуланд о том, что к решению отказаться от договорённостей с Россией в Стамбуле Киев склонили США и Великобритания, свидетельствуют о том, что Запад больше не нуждается во Владимире Зеленском. Такой вывод на личном ютуб-канале озвучил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«То, что сказала Нуланд [про Стамбульские договорённости] означает, что Зеленский по сути теперь «списанный лётчик». Он уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить», — утверждает политический эксперт.

По мнению Соскина, особенно символично то, что откровения о срыве переговоров в Стамбуле озвучила именно Нуланд, которой киевский режим обязан своим становлением. По его мнению, после её слов Зеленский обречён.

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Напомним, что сегодня Виктория Нуланд объявила о том, что отказ Киева договариваться с Московой на турецкой площадке был обусловлен влиянием западных политиков. Конкретного ответа на вопрос о том, как в Вашингтоне отнеслись к перспективе соглашения между Россией и Украиной. При этом она заявила, что для Незалежной якобы было бы невыгодно становится нейтральным с военной точки зрения государством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
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