Российские военные «затрофеили» американский бронеавтомобиль MaxxPro

Российские бойцы захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения Специальной военной операции. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Шахтёр в беседе с ТАСС.

«Во время разведки нашими беспилотниками удалось обнаружить вражескую бронемашину. Определили, что это американская MaxxPro. Она стояла, ну, там украинцы что-то возились возле неё. Мы артиллеристам передали, они, понятно, работали и машину саму не задели, снаряды рядом падали», — рассказал Шахтер.

По его словам, после атаки вэсэушники разбежались. Поэтому наши парни решили не испепелять западную технику, а «затрофеить» машину.