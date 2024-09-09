Российские военные «затрофеили» американский бронеавтомобиль MaxxPro
Российский боец Шахтёр рассказал о захвате американской бронемашины MaxxPro
Российские бойцы захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения Специальной военной операции. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Шахтёр в беседе с ТАСС.
«Во время разведки нашими беспилотниками удалось обнаружить вражескую бронемашину. Определили, что это американская MaxxPro. Она стояла, ну, там украинцы что-то возились возле неё. Мы артиллеристам передали, они, понятно, работали и машину саму не задели, снаряды рядом падали», — рассказал Шахтер.
По его словам, после атаки вэсэушники разбежались. Поэтому наши парни решили не испепелять западную технику, а «затрофеить» машину.
Ранее российские военные впервые сбили дрон-огнемёт ВСУ, который в народе называют «Дракарис». Они настигли его в Рыльском районе Курской области, при этом решили оставить в секрете способ уничтожения БПЛА. По предварительным оценкам, «Дракарис» может преодолевать дистанции до 30 километров. Он переносит снаряд с зажигательной смесью, которая напоминает напалм, способный сжигать всё на своём пути.