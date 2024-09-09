ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 18:05

Российские военные «затрофеили» американский бронеавтомобиль MaxxPro

Российский боец Шахтёр рассказал о захвате американской бронемашины MaxxPro

Российские бойцы захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения Специальной военной операции. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Шахтёр в беседе с ТАСС.

«Во время разведки нашими беспилотниками удалось обнаружить вражескую бронемашину. Определили, что это американская MaxxPro. Она стояла, ну, там украинцы что-то возились возле неё. Мы артиллеристам передали, они, понятно, работали и машину саму не задели, снаряды рядом падали», — рассказал Шахтер.

По его словам, после атаки вэсэушники разбежались. Поэтому наши парни решили не испепелять западную технику, а «затрофеить» машину.

ВС РФ разбомбили под Харьковом стратегически важный для ВСУ мост
ВС РФ разбомбили под Харьковом стратегически важный для ВСУ мост

Ранее российские военные впервые сбили дрон-огнемёт ВСУ, который в народе называют «Дракарис». Они настигли его в Рыльском районе Курской области, при этом решили оставить в секрете способ уничтожения БПЛА. По предварительным оценкам, «Дракарис» может преодолевать дистанции до 30 километров. Он переносит снаряд с зажигательной смесью, которая напоминает напалм, способный сжигать всё на своём пути.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров