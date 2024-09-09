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9 сентября, 18:31

Провод, курва! Унесённые ветром польские десантники приземлились на ЛЭП и едва не сгорели

RMF FM: Ветер снёс польских десантников на село, они упали на крыши и ЛЭП

В Польше десантники при высадке с парашютами вместо запланированного приземления в Блендовской пустыне опустились на крыши домов и линии электропередачи села Хехло. В результате инцидента, видео которого уже выложили в Сеть местные жители, есть пострадавшие, утверждает польская радиостанция RMF FM.

Польский десант промахнулся мимо и совершил жёсткую посадку в населённом пункте Хехло. Видео © X / Valder XXX

«Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населённый пункт Хехло», — указано в публикации.

Причиной внештатной ситуации стало внезапное изменение погоды. Как только польские бойцы выпрыгнули с самолёта, ветер резко усилился. Положение усугублялось тем, что десантники были оснащены парашютами, которые открываются автоматически вскоре после прыжка — возможность маневрировать на таких моделях сильно ограничена.

Радиостанция уточняет, что ветер снёс всю группу в северо-западную часть Хехло. Большинство приземлилось на участки домовладений, один на крышу и ещё десантник зацепился парашютом за ЛЭП. Военнослужащим помогли местные. Тяжёлых травм никто не получил, за исключением одного из упавших, который повредил ногу и был госпитализирован. Происшествие расследует специальная комиссия.

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Радует, что этот несчастный случай завершился относительно благополучно. Всё могло обернуться значительно печальнее, если бы десантники упали на дом в городе Седлец на западе страны, на территории которого недавно днях нашли порядка 50 ёмкостей с радиоактивными отходами — они хранились как в жилом здании, так и в гараже. Как они туда попали, и кому принадлежали, не сообщалось.

Обложка ©

X / Valder XXX

Юрий Лысенко
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