Провод, курва! Унесённые ветром польские десантники приземлились на ЛЭП и едва не сгорели

В Польше десантники при высадке с парашютами вместо запланированного приземления в Блендовской пустыне опустились на крыши домов и линии электропередачи села Хехло. В результате инцидента, видео которого уже выложили в Сеть местные жители, есть пострадавшие, утверждает польская радиостанция RMF FM.

Польский десант промахнулся мимо и совершил жёсткую посадку в населённом пункте Хехло. Видео © X / Valder XXX

«Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населённый пункт Хехло», — указано в публикации.

Причиной внештатной ситуации стало внезапное изменение погоды. Как только польские бойцы выпрыгнули с самолёта, ветер резко усилился. Положение усугублялось тем, что десантники были оснащены парашютами, которые открываются автоматически вскоре после прыжка — возможность маневрировать на таких моделях сильно ограничена.

Радиостанция уточняет, что ветер снёс всю группу в северо-западную часть Хехло. Большинство приземлилось на участки домовладений, один на крышу и ещё десантник зацепился парашютом за ЛЭП. Военнослужащим помогли местные. Тяжёлых травм никто не получил, за исключением одного из упавших, который повредил ногу и был госпитализирован. Происшествие расследует специальная комиссия.