Казахстан под руководством Черчесова проиграл Словении в матче Лиги наций

Матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Казахстана и Словении в Любляне завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:0. Хет-трик в ходе встречи оформил нападающий Беньямин Шешко.

Форвард открыл счёт на 23-й минуте, пройдя к воротам соперников через трёх игроков, а уже спустя пять минут удвоил преимущество. В начале второго тайма (63-я минута) 21-летний Шешко закрепил успех третьим голом.

Казахстан под руководством российского тренера Станислава Черчесова имеет одно очко в турнире после двух игр и «0» в графе забитые мячи. Ранее команда сыграла вничью с Норвегией. Также в группе с ними выступает Австрия.