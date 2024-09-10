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9 сентября, 21:29

Казахстан под руководством Черчесова проиграл Словении в матче Лиги наций

Борьба за мяч у ворот сборной Казахстана. Обложка © X / NZS | FA Slovenia

Борьба за мяч у ворот сборной Казахстана. Обложка © X / NZS | FA Slovenia

Матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Казахстана и Словении в Любляне завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:0. Хет-трик в ходе встречи оформил нападающий Беньямин Шешко.

Форвард открыл счёт на 23-й минуте, пройдя к воротам соперников через трёх игроков, а уже спустя пять минут удвоил преимущество. В начале второго тайма (63-я минута) 21-летний Шешко закрепил успех третьим голом.

Казахстан под руководством российского тренера Станислава Черчесова имеет одно очко в турнире после двух игр и «0» в графе забитые мячи. Ранее команда сыграла вничью с Норвегией. Также в группе с ними выступает Австрия.

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А сборная Португалии 8 сентября одолела команду из Шотландии в матче Лиги наций. Один из мячей забил Криштиану Роналду, обновив исторический рекорд по количеству голов в карьере.

Илья Пушкарев
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