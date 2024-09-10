Даже с мобильной вариацией: Life.ru узнал о разработке в России автономного дронопорта

Эксперты российского Государственного университета управления приступили к созданию дронопорта — миниатюрного подобия аэродрома для гражданских БПЛА. Предназначение робототехнического комплекса заключается в обслуживании беспилотников в перерывах между выполнением полётных заданий, рассказали Life.ru в ГУУ.

Разработка дрон-станции производится в рамках Передовой инженерной школы «РосГеоТех». Ожидается, что новинка получит мобильную и стационарную вариации, где первая будет отличаться от второй возможностью менять местоположение. Особенностью дронопорта станет возможность работы в автономном режиме, при котором БПЛА без участия оператора сядет на платформу, сменит аккумуляторы, произведёт самодиагностику и взлетит для дальнейшей работы.

Параллельно аналитики университета работают над моделью экономического обоснования применения дронов, рассказал директор Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимир Филатов. Эксперты сравнивают десятки параметров, чтобы создать универсальный алгоритм оценивания целесообразности использования беспилотников.

«Просчитываем заранее: сколько будет стоить в рублях для сравнения доставка груза в 500 килограммов из точки А в точку В с помощью беспилотника, вертолёта, грузовика. Учитываем стоимость лётного часа, стоимость работы оператора, время на развёртывание, время на обслуживание. Всё, даже такие параметры, как типы бортов у грузовиков. Технология без теории неэффективна», — перечислил Филатов в беседе с Life.ru.