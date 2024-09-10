Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам Западом оружия Киеву

Заместитель главы российской миссии при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия официально запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено вопросам поставок западного оружия Украине.

Российская сторона предложила провести эту встречу 13 сентября. При этом 11 числа Совбез ООН будет обсуждать гуманитарные аспекты украинского кризиса. Организаторами данного мероприятия выступили Эквадор и Франция.