Мантуров: Покинувшие Россию иностранные автоконцерны могут больше не вернуться

Первый вице-премьер России Денис Мантуров выразил сомнение в возможности возвращения иностранных автоконцернов на российский рынок, несмотря на ранее заключённые опционы на возобновление деятельности.

В интервью газете «Ведомости» он отметил, что хотя в 2022 году западные компании активно подписывали соглашения о выходе из России с опциями на возврат в течение шести лет, сегодня ситуация в автопроме значительно изменилась.

«Есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — заметил Мантуров.