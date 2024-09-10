Мантуров: Покинувшие Россию иностранные автоконцерны могут больше не вернуться
Первый вице-премьер России Денис Мантуров выразил сомнение в возможности возвращения иностранных автоконцернов на российский рынок, несмотря на ранее заключённые опционы на возобновление деятельности.
В интервью газете «Ведомости» он отметил, что хотя в 2022 году западные компании активно подписывали соглашения о выходе из России с опциями на возврат в течение шести лет, сегодня ситуация в автопроме значительно изменилась.
«Есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — заметил Мантуров.
Ранее Мантуров заявил, что Россия получила хороший урок, когда западные компании отказались от российского рынка. По его словам, Москва не допустит повторения ситуации.
ТАСС / Ситдиков Рамиль