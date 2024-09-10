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10 сентября, 04:50

Мантуров: Покинувшие Россию иностранные автоконцерны могут больше не вернуться

Первый вице-премьер России Денис Мантуров выразил сомнение в возможности возвращения иностранных автоконцернов на российский рынок, несмотря на ранее заключённые опционы на возобновление деятельности.

В интервью газете «Ведомости» он отметил, что хотя в 2022 году западные компании активно подписывали соглашения о выходе из России с опциями на возврат в течение шести лет, сегодня ситуация в автопроме значительно изменилась.

«Есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — заметил Мантуров.

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Ранее Мантуров заявил, что Россия получила хороший урок, когда западные компании отказались от российского рынка. По его словам, Москва не допустит повторения ситуации.

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ТАСС / Ситдиков Рамиль

Артём Гапоненко
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