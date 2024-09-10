Второй человек в стране: Украина «зашла в тупик» из-за влияния Ермака на политику, считают в Киеве

Олигархия в Киеве сменилась постфеодальной системой, во главе которой встал Владимир Зеленский. Об этом заявил украинский политолог Игорь Рейтерович в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Двор (приближённые Зеленского — прим. Life.ru) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми», — считает эксперт.

Причём глава офиса Зеленского Андрей Ермак приобрёл в этой системе самостоятельную роль, фактически став вторым человеком на Украине. Более того, подчёркивает политолог, главарь киевского режима навряд ли полностью контролирует его.

Издание считает, что такая неформальная концентрация власти в руках Ермака и других советников Зеленского представляет серьёзную угрозу Незалежной, так как они имеют теневое влияние на суды и борьбу с коррупцией. В целом, указывается в материале, политическая система на Украине «зашла в тупик».