Второй человек в стране: Украина «зашла в тупик» из-за влияния Ермака на политику, считают в Киеве
NZZ: Олигархию в Киеве сменила постфеодальная система, возглавляемая Зеленским
Андрей Ермак. Обложка © Telegram / Андрій Єрмак
Олигархия в Киеве сменилась постфеодальной системой, во главе которой встал Владимир Зеленский. Об этом заявил украинский политолог Игорь Рейтерович в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
«Двор (приближённые Зеленского — прим. Life.ru) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми», — считает эксперт.
Причём глава офиса Зеленского Андрей Ермак приобрёл в этой системе самостоятельную роль, фактически став вторым человеком на Украине. Более того, подчёркивает политолог, главарь киевского режима навряд ли полностью контролирует его.
Издание считает, что такая неформальная концентрация власти в руках Ермака и других советников Зеленского представляет серьёзную угрозу Незалежной, так как они имеют теневое влияние на суды и борьбу с коррупцией. В целом, указывается в материале, политическая система на Украине «зашла в тупик».
Ранее МВД Украины призвало Верховную раду принять законопроект о тотальном видеонаблюдении и идентификации граждан по оцифрованному образу лица. Ожидается, что следить будут за людьми и автомобилями. Власти утверждают, что документ «поддержит правопорядок» и будет «предупреждать административные и уголовные преступления».