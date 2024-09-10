Киев затребовал от ряда стран депортации сбежавшего нардепа Дмитрука

Генпрокуратура Украины сообщила, что обратилась к ряду зарубежных государств с просьбой арестовать и передать Незалежной депутата Рады Артёма Дмитрука, который бежал в Италию на фоне уголовного преследования. В публикации говорится, якобы нардеп подозревается в нападении на военного и правоохранителя.