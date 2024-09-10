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9 сентября, 22:06

Киев затребовал от ряда стран депортации сбежавшего нардепа Дмитрука

ГП Украины направила ряду стран запрос об аресте уехавшего нардепа Рады Дмитрука

Депутат Рады Артём Дмитрук. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Депутат Рады Артём Дмитрук. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Генпрокуратура Украины сообщила, что обратилась к ряду зарубежных государств с просьбой арестовать и передать Незалежной депутата Рады Артёма Дмитрука, который бежал в Италию на фоне уголовного преследования. В публикации говорится, якобы нардеп подозревается в нападении на военного и правоохранителя.

Офиса главы ГП напомнил, суд в Киеве избрал парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей, а после — объявил в розыск. Запросы о задержании Дмитрука соответствуют международным договорам о выдаче правонарушителей, уточнил надзорный орган.

«Перемога за перемогою», — прокомментировал ситуацию сам депутат.

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В конце августа Дмитрук заявил, что Киев хочет убить его из-за критики запрета УПЦ. В отношении нардепа даже завели уголовное дело, отчего он был вынужден бежать в Рим через Молдавию.

Илья Пушкарев
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