Киев затребовал от ряда стран депортации сбежавшего нардепа Дмитрука
ГП Украины направила ряду стран запрос об аресте уехавшего нардепа Рады Дмитрука
Депутат Рады Артём Дмитрук. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук
Генпрокуратура Украины сообщила, что обратилась к ряду зарубежных государств с просьбой арестовать и передать Незалежной депутата Рады Артёма Дмитрука, который бежал в Италию на фоне уголовного преследования. В публикации говорится, якобы нардеп подозревается в нападении на военного и правоохранителя.
Офиса главы ГП напомнил, суд в Киеве избрал парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей, а после — объявил в розыск. Запросы о задержании Дмитрука соответствуют международным договорам о выдаче правонарушителей, уточнил надзорный орган.
«Перемога за перемогою», — прокомментировал ситуацию сам депутат.
В конце августа Дмитрук заявил, что Киев хочет убить его из-за критики запрета УПЦ. В отношении нардепа даже завели уголовное дело, отчего он был вынужден бежать в Рим через Молдавию.