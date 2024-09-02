С резким заявлением в сторону Владимира Зеленского высказался сбежавший из Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Он заявил, что на данный момент Киев не планирует прекращать боевые действия, потому что в таком случае бывший юморист больше не сможет быть у власти.

«Я давно говорю о том, что украинская власть не заинтересована в окончании войны. Если остановить боевые действия сейчас, Зеленский и его клика не удержатся у власти!» — заявил политик.

Дмитрук также объяснил, что выборы президента Украины в данной ситуации не будут честными. Вся власть Киева — те самые «паразиты и их лояльные приспешники» — продолжают зарабатывать огромные суммы с помощью людей и дополняют свои действия циничным лозунгом «Слава Украине».

Чтобы процедура голосования была честной и правдивой, она должна состояться через 3-6 месяцев после завершения СВО, добавил депутат. Он также не уверен, что выборы на территории Украины вообще будут.

«Судя по тому, что происходит, вероятность этого крайне мала. Власть делает всё возможное, чтобы сохранить контроль любой ценой, даже если это приведёт к еще большему кровавому сценарию, который уже маячит на горизонте. Это не та революция и не тот «майдан», о которых вы можете подумать, — это нечто гораздо более страшное», — сказал Дмитрук.