«Не было 75 лет!»: Во вторник температура в Москве напомнит середину лета, заявил синоптик

Наступивший вторник станет для Москвы самым тёплым за последние десятилетия, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, антициклон не пропустит дождевые облака в центр европейской части России, из-за чего температура перенесёт жителей столицы в середину лета.

«Так тепло в этот день не было 75 лет!», — отметил эксперт в телеграм-канале.

Так, в самой Москве столбики термометров покажут 26-28 градусов, а в области — 24-29 градусов. Ветер — юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Причём завтра в столице не будет особых изменений — 24-26 градусов, без осадков.