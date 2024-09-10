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10 сентября, 06:14

«Не было 75 лет!»: Во вторник температура в Москве напомнит середину лета, заявил синоптик

Синоптик Леус: Вторник в Москве станет самым тёплым 10 сентября за 75 лет

Небоскрёбы в Москве. Обложка © Life.ru

Небоскрёбы в Москве. Обложка © Life.ru

Наступивший вторник станет для Москвы самым тёплым за последние десятилетия, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, антициклон не пропустит дождевые облака в центр европейской части России, из-за чего температура перенесёт жителей столицы в середину лета.

«Так тепло в этот день не было 75 лет!», — отметил эксперт в телеграм-канале.

Так, в самой Москве столбики термометров покажут 26-28 градусов, а в области — 24-29 градусов. Ветер — юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Причём завтра в столице не будет особых изменений — 24-26 градусов, без осадков.

Синоптик объяснила, чем вызвано рекордное атмосферное давление в Москве
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Напомним, тёплая погода, несвойственная для начала осени, продержится в Москве до конца сентября. По словам синоптика, благодарить за это нужно мощный «среднерусский» антициклон, зависший над европейской частью страны.

Матвей Константинов
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