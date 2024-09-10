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10 сентября, 08:23

«Это провал»: Зеленский не хочет покидать Курскую область из-за реакции Запада, считают в США

TAC: На Западе сочтут уход из Курской области как провал Зеленского

Владимир Зеленский не может просто «собрать вещи» и покинуть Курскую область, так как западные партнёры сочтут это за провал. С таким заявлением выступил аналитик Марк Епископос в материале для американского журнала The American Conservative.

«Одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление <...> не получится представить иначе, как провал», — говорит эксперт.

Он отметил, что это единственная причина, которая заставляет Киев бросать туда всё больше военнослужащих несмотря на колоссальные потери. Епископос добавил, что данные действия не помогут Зеленскому удержать российские территории. В самом украинском правительстве также наблюдаются проблемы, об этом сигнализируют массовые отставки, заключил аналитик.

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Напомним, с момента попытки вторжения в Курскую область киевский режим лишился более 11,4 тысячи бойцов. Помимо того, были потеряны 89 танков, 42 боевые машины пехоты. При таких «успехах» ВСУ продолжает стягивать бойцов в приграничье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
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