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10 сентября, 07:55

В России анонсировали появление гибридных пикапов от «Соллерса»

Мантуров: «Соллерс» намерен расширить модельный ряд гибридными пикапами

Российский производитель автомобилей «Соллерс» намерен в скором времени ввести в свой модельный ряд гибридные пикапы. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Совсем недавно говорили с «Соллерсом» о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе», — пояснил Мантуров в беседе с газетой «Ведомости».

Первый вице-премьер РФ выразил мнение, что гибриды намного перспективнее электрокаров — особенно для тех, кто живёт за чертой крупных городов. Мантуров отметил, что в нашей стране точно появится поддержка спроса на указанные машины в ближайшем будущем.

В настоящее время «Соллерс» выпускает небольшие грузовые автомобили ST6 на заводе во Владивостоке. По плану, производитель планирует перенести производство указанных пикапов на площадку в Ульяновске. Кроме того, до конца 2024 года начнут производиться модели ST8.

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А ранее Life.ru писал, что иностранные автомобильные концерны могут не вернуться на российский рынок. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, запросы на возврат есть, но возможность их реализации — низкая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artic_photo

Дарья Нарыкова
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