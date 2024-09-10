В России анонсировали появление гибридных пикапов от «Соллерса»
Мантуров: «Соллерс» намерен расширить модельный ряд гибридными пикапами
Российский производитель автомобилей «Соллерс» намерен в скором времени ввести в свой модельный ряд гибридные пикапы. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Совсем недавно говорили с «Соллерсом» о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе», — пояснил Мантуров в беседе с газетой «Ведомости».
Первый вице-премьер РФ выразил мнение, что гибриды намного перспективнее электрокаров — особенно для тех, кто живёт за чертой крупных городов. Мантуров отметил, что в нашей стране точно появится поддержка спроса на указанные машины в ближайшем будущем.
В настоящее время «Соллерс» выпускает небольшие грузовые автомобили ST6 на заводе во Владивостоке. По плану, производитель планирует перенести производство указанных пикапов на площадку в Ульяновске. Кроме того, до конца 2024 года начнут производиться модели ST8.
А ранее Life.ru писал, что иностранные автомобильные концерны могут не вернуться на российский рынок. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, запросы на возврат есть, но возможность их реализации — низкая.
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