В России анонсировали появление гибридных пикапов от «Соллерса»

Российский производитель автомобилей «Соллерс» намерен в скором времени ввести в свой модельный ряд гибридные пикапы. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Совсем недавно говорили с «Соллерсом» о перспективах электрификации их модельного ряда. Они как раз хотят внедрить гибридную технологию для своих пикапов в краткосрочной перспективе», — пояснил Мантуров в беседе с газетой «Ведомости».

Первый вице-премьер РФ выразил мнение, что гибриды намного перспективнее электрокаров — особенно для тех, кто живёт за чертой крупных городов. Мантуров отметил, что в нашей стране точно появится поддержка спроса на указанные машины в ближайшем будущем.

В настоящее время «Соллерс» выпускает небольшие грузовые автомобили ST6 на заводе во Владивостоке. По плану, производитель планирует перенести производство указанных пикапов на площадку в Ульяновске. Кроме того, до конца 2024 года начнут производиться модели ST8.