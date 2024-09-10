Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 28 кв. км территорий и до двух тысяч бойцов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) каждый день теряют до двух тысяч человек убитыми и ранеными, а также в среднем 28 квадратных километров территории. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности (Совбез) РФ Сергей Шойгу.

Также Шойгу отметил, что за август и сентябрь российские войска освободили тысячу квадратных километров территории Украины. По словам секретаря Совбеза РФ, темпы наступления ВС РФ в Донбассе постоянно растут.

«Темпы увеличиваются, растут. Спасибо нашим ребятам», — указал Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

Секретарь Совбеза РФ уточнил, что Украина хотела отвлечь Россию от наступления в Донбассе ударом по курскому приграничью. Однако, по словам Шойгу, российские военные продолжают наступать.

«Но, слава богу, у нас сил хватает, войска продолжают наступать», — пояснил он.