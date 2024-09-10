Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 28 кв. км территорий и до двух тысяч бойцов
Вооружённые силы Украины (ВСУ) каждый день теряют до двух тысяч человек убитыми и ранеными, а также в среднем 28 квадратных километров территории. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности (Совбез) РФ Сергей Шойгу.
Также Шойгу отметил, что за август и сентябрь российские войска освободили тысячу квадратных километров территории Украины. По словам секретаря Совбеза РФ, темпы наступления ВС РФ в Донбассе постоянно растут.
«Темпы увеличиваются, растут. Спасибо нашим ребятам», — указал Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».
Секретарь Совбеза РФ уточнил, что Украина хотела отвлечь Россию от наступления в Донбассе ударом по курскому приграничью. Однако, по словам Шойгу, российские военные продолжают наступать.
«Но, слава богу, у нас сил хватает, войска продолжают наступать», — пояснил он.
А ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия может провести переговоры с Киевом только после того, как ВСУ будут вышвырнуто из Курской области. По его словам, Москва никогда не проводила переговоров с «террористами» и не будет этого делать.
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