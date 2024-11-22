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22 ноября, 19:52

Ярославцы заплатят 350 тысяч рублей за блудливую вечеринку на Хэллоуин

Суд в Ярославле оштрафовал семь человек за пропаганду нетрадиционных отношений

В Ярославле семь человек получили административные штрафы в размере 50 тысяч рублей каждый за пропаганду нетрадиционных отношений на вечеринке в ночном клубе. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

«Сегодня мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района города Ярославля признал семь человек виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (часть 1 статьи 6.21 КоАП РФ)», — сообщили в суде, добавив информацию о сумме штрафов.

Выявить противозаконные деяния смогли сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД при содействии Росгвардии. Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник, всё произошло в ночном клубе на вечеринке на Хэллоуин.

Ранее суд оштрафовал девушку из Орска за пропаганду ЛГБТ* из-за фото с радужным флагом. Это первый такой приговор в России.

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* Запрещенная в России экстремистская организация.

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Никита Никонов
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