Ярославцы заплатят 350 тысяч рублей за блудливую вечеринку на Хэллоуин

В Ярославле семь человек получили административные штрафы в размере 50 тысяч рублей каждый за пропаганду нетрадиционных отношений на вечеринке в ночном клубе. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

«Сегодня мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района города Ярославля признал семь человек виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (часть 1 статьи 6.21 КоАП РФ)», — сообщили в суде, добавив информацию о сумме штрафов.

Выявить противозаконные деяния смогли сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД при содействии Росгвардии. Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник, всё произошло в ночном клубе на вечеринке на Хэллоуин.

Ранее суд оштрафовал девушку из Орска за пропаганду ЛГБТ* из-за фото с радужным флагом. Это первый такой приговор в России.