Со сгущёнкой, мёдом и апельсинами: 5 бомбических рецептов из тыквы Если вы не любите тыкву, вы просто не нашли любимый сорт. Потому что некоторые из тыкв на вкус не хуже манго, а блюда из них — пальчики оближешь! 14 сентября, 21:23 Некоторые сорта тыквы по вкусу не хуже тропических фруктов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Тыква, тушённая с мёдом и сливками

Это блюдо готовят в духовке. В горшочек кладут порезанную кубиками тыкву (можно мускатную), туда же добавляют мёд, по желанию — корицу и ванилин, до половины заливают тыкву сливками и тушат при температуре 250 градусов 40–50 минут. Есть тыкву, тушённую с мёдом и сливками, можно горячей, а можно холодной — в этом случае её остужают и подают к чаю как десерт.

Мусс из тыквы

Мусс из тыквы можно приготовить всего из двух ингредиентов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 5PH

На 300 граммов тыквы следует взять 2 столовые ложки мёда и 200 миллилитров сливок. Сливки при желании можно заменить молоком. Чтобы получить мягкий, шелковистый крем-мусс из тыквы, следует её очистить, порезать кубиками и приготовить. Можно запечь в фольге, но это будет довольно долго, а можно потушить. Затем слить воду и блендировать. К тыквенному пюре следует добавить сгущённое молоко, взбить миксером. Блюдо готово. Его можно подавать как десерт, а можно использовать для прослойки тортов или как начинку для эклеров.

Есть и более замысловатые рецепты мусса из тыквы, в них в мусс дополнительно добавляют взбитые сливки и сливочный мягкий сыр. На 400 граммов тыквенного пюре следует взять 1 банку сгущённого молока, 300 граммов сливок, 90 граммов сыра. Украсить мусс из тыквы можно грецким орехом, а можно добавить в него корицу, ваниль или щепотку мускатного ореха.

Цукаты из тыквы в сушилке

Готовность цукатов определяется просто — они не прилипают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / galsand

Для цукатов из тыквы овощ следует нарезать красивыми ломтиками толщиной 5–6 миллиметров. Сложить в кастрюльку, чередуя слои тыквы со слоями так же нарезанных апельсинов или лимонов. Вместо цитрусовых можно использовать апельсиновый сок. Слои следует пересыпать сахаром.

Когда он полностью растворится, следует поставить кастрюльку на огонь, дождаться закипания и варить 5–6 минут. Затем необходимо откинуть тыкву на дуршлаг и сцедить сироп. Ломтики тыквы выложить в сушилку для овощей рядами. Сушить при температуре 50 градусов 9–10 часов. Готовность цукатов определяют на ощупь — они не должны прилипать к рукам. Затем цукаты посыпают сахарной пудрой — и можно есть! На 500 граммов тыквы вам понадобится 1 лимон или апельсин, 150 граммов сахара и пакетик сахарной пудры.

Манник из тыквы

Для манника следует брать мускатную тыкву. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Для манника тыква должна быть сладкой, мускатной. Тыкву трём на мелкой тёрке, добавляем манную крупу, сахар и яйцо. Перемешиваем. В некоторых рецептах рекомендуют добавить кефир и соду. Тогда манник будет больше похож на пирог. А если не добавлять, то получим сладкую, плотную, тягучую, вкусную запеканку. Затем надо выложить полученную массу в смазанную сливочным маслом форму и запекать при температуре 180 градусов 30–40 минут. Обязательно проверять на готовность! Остудить. Посыпать сверху сахарной пудрой и подавать манник к чаю.

На 700 граммов натёртой тыквы следует брать 1 стакан манки, 0,5 стакана сахара и 1 яйцо. В случае если вы решили добавить кефир и соду, надо взять 1 стакан кефира и 0,5 чайной ложки соды.

Тыква, запечённая с кабачками

Тыква, тушённая с кабачком, имеет неповторимый вкус. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marek M

Это полноценное обеденное блюдо. Для него понадобятся два мелких кабачка, половинка мелкой тыквы (не мускатной!), 0,5 килограмма куриного фарша, соль, приправа для курицы — 1 чайная ложка, репчатый лук и приправа для овощей — 1 чайная ложка, постное масло.

Тыкву чистим, делим на две части. Одну трём на средней тёрке, а другую часть тыквы режем на дольки. На такие же дольки режем кабачок. Обжариваем на сковороде лук, добавляем куриный фарш, приправу для курицы, солим и тушим 10 минут.

Форму для запекания смазываем маслом, выкладываем кабачки, затем слой тыквы. Слои овощей пересыпаем приправой для них, солим. Затем выкладываем фарш, затем снова кабачки — и всё закрываем сверху нашинкованной тыквой. Снова солим. Сверху накрываем фольгой и запекаем 30 минут при температуре 180 градусов. Затем снимаем фольгу и оставляем в духовке ещё на 5 минут. Блюдо готово.

Авторы Александр Лаврентьев