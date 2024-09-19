Обратная эволюция и устаревшие тесты IQ: Учёные выяснили почему население Земли глупеет Учёные выяснили, что в XXI веке люди начали глупеть. О том, есть ли повод для тревоги и что такое эффект Флинна, — в материале Life.ru. 18 сентября, 21:31 Учёные вдруг обнаружили, что население стало глупеть. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik

Норвежские учёные Брент Братсберг и Оле Рогеберг из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша проанализировали 730 тысяч тестов IQ, проведённых в конце XX и в начале XXI века. Главным фактором исследования стал эффект Флинна — явление, в соответствии с которым в XX веке интеллект людей рос по всему миру. Результат несколько ошеломил. Как оказалось, в XXI веке эффект Флинна стал отрицательным — население планеты стало глупеть.

Что такое эффект Флинна

Эффект Флинна — это увеличение уровня IQ от поколения к поколению. Об этом явлении в 1980-е годы заявил американский психолог Джеймс Флинн. Он проанализировал статистику по IQ у американцев с 1932-го по 1978 год и выявил, что этот показатель у граждан США увеличился на 15 баллов — примерно на три балла за десятилетие. На основе данных психолог сделал вывод, что население Земли постепенно умнеет. С тех пор поумнение последующих поколений стали называть эффектом Флинна.

Что показывает IQ-тест и зачем он нужен?

Тест IQ разработан европейскими учёными и определяет уровень интеллекта человека по отношению к среднестатистическому показателю. Некоторые психологи считают, что более точно было бы сказать, что тест IQ измеряет некий уровень наличествующих знаний. Часто его используют для оценки интеллекта человека. Среднестатистический IQ равен 100 баллам. Показатели выше 130 баллов говорят о хороших умственных способностях, выше 140 — о выдающихся, а показатель ниже 70 говорит о том, что у пациента умственная отсталость.

Каждые 6 лет минус 1,5 балла IQ

Учёные считают, что человечество уже достигло интеллектуального потолка. Фото © Freepik AI

Анализируя анкеты IQ за 1962–1991 годы у мужчин призывного возраста в западных странах, Братсберг и Рогеберг выяснили, что снижение интеллекта связано с факторами окружающей среды. При этом в некоторых местах отрицательный эффект Флинна даже менялся на положительный — то есть явление было временным и население снова умнело.

Учёные предположили, что на уровень интеллекта европейцев повлияла «дисгеническая фертильность» — ухудшение здоровья и благосостояния популяции из-за накопления рецессивных признаков. Учёные также предположили, что процесс может быть обусловлен поздним родительством, включая экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное материнство, к которым чаще прибегают пары в возрасте. Существенным фактором, снижающим интеллект, исследователи сочли снижение качества образования и миграцию. Анализ анкет IQ за 1990–2004 годы был ещё более удручающим: оказалось, что каждые шесть лет уровень интеллекта падал на 1,5 балла.

Во всём виноват тест IQ?

Но не всё так плохо, считают норвежцы. Они предполагают, что попытки привязать отрицательный эффект Флинна к «отуплению» людей преждевременен. Дело в том, что сам по себе тест IQ, на который опирается Флинн, давно признан устаревшим для исследования возможностей ума современного человека. Его измерения дают небольшую погрешность, поэтому для одного человека результаты теста IQ могли расти каждый год на 0,3 балла.

Тест IQ считают устаревшим. А нового нет. Фото © Freepik / DC Studio

Сейчас человек переложил многие когнитивные задачи на компьютеры и искусственный интеллект, но это не означает, что мозг меньше загружен, ведь в современном мире мы ежедневно сталкиваемся с огромным потоком информации. Да, память нам частично заменили поисковые системы: зачем запоминать сложные данные, если их всегда можно найти в Сети? Зато по сравнению с родителями современные юноши и девушки намного быстрее находят общий язык с любой техникой. Это может говорить о том, что последующие поколения не глупее предыдущих, просто они думают по-другому.

И всё-таки человечество глупеет

Норвежцы оказались не одиноки в предположении о том, что люди поглупели. Например, учёный из Ирландии Ричард Линн, проанализировавший тесты IQ граждан США, ЕС и Австралии, пришёл к выводу, что за последние 60 лет люди поглупели на три балла. Он даже предположил, что к 2110 году средний IQ человечества не превысит 84 балла. Напомним, IQ Фореста Гампа был 86 баллов.

Голландский профессор Ян де Ниенуис вообще выдвинул гипотезу, что человечество уже достигло своего интеллектуального потолка и теперь деградирует. Причиной он считал высокообразованных женщин, которые отказываются рожать и не передают свои гены детям. А немцы из университета Эрлангена причину снижения IQ увидели в длинных отпусках. Они предупредили, что 14 дней у моря могут снизить интеллект на 20 баллов.

Почему IQ не актуален

Кадр из фильма «Идиократия», режиссёр Майк Джадж, сценаристы Этан Коэн, Майк Джадж / Kinopoisk

Попытки учёных измерить реальные умственные способности человека всегда натыкаются на сложность соблюдения лабораторных условий. Возникновению новых тестов мешает постоянное развитие общества и меняющиеся потребности мозга: мозг человека в 2024 году выполняет задачи по-другому, нежели в 1924-м.

Российский нейробиолог Татьяна Черниговская, известный популяризатор знаний о мозге, считает, что IQ вообще неэффективен для исследований. По её мнению, интеллект нельзя измерить этим тестом, ведь некоторые гениальные люди были профанами в определённых областях, например, как Пушкин — в математике. Поэтому многие великие люди прошлого провалили бы нынешний тест IQ. Коэффициент не вполне точно отвечает потребностям современного человека.

Как заставить мозг работать

Нужно понимать, что результаты исследований норвежских учёных — предмет дискуссии и не следует примерять их к себе. Но важно заботиться о мозге и заставлять его работать. И делать это стоит уже в молодости: не увлекаться вредными привычками, гулять на свежем воздухе, выделять время для любимого хобби, заниматься физкультурой.

Важно, чтобы мозг постоянно работал. Надо читать большие книги, публицистику, изучать языки. Можно играть в шахматы, рисовать, решать кроссворды или собирать пазлы. Главное — постоянно менять виды деятельности, чтобы держать интеллект в тонусе.

Авторы Антон Плотников