«Узнали по голосу»: Автор стихов сборника «ПоэZия русской зимы» рассказала о поездке в Авдеевку
Поэтесса Инна Кучерова рассказала о встрече с поклонницей в Донбассе
Инна Кучерова. Обложка © RT
В ходе презентации сборника RT «ПоэZия русской зимы» автор стихов Инна Кучерова рассказала о необычной истории, которая приключилась с ней во время поездки в Донбасс. Писательница посетила освобождённую Авдеевку, чтобы поддержать наших граждан и передать им гуманитарную помощь, и встретила поклонницу.
«Я начинаю читать стихи, и вдруг одна женщина рыдает, просто как ребёнок, подходит, меня обнимает и говорит: «А вы знаете, я вас узнала по голосу», — отметила поэтесса.
Местная жительница рассказала писательнице, что, находясь в оккупации, по радио слушала её стихи. Голос Кучеровой помогал гражданам «не озлобиться, как-то осознать, что всё будет хорошо», процитировала свою поклонницу автор стихов для патриотического сборника.
Ранее певица Любовь Успенская озвучила главную цель своего выступления перед российскими военными в Донбассе. Она заявила, что в первую очередь хотела поднять боевой дух раненных на СВО бойцов.