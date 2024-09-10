«Узнали по голосу»: Автор стихов сборника «ПоэZия русской зимы» рассказала о поездке в Авдеевку

В ходе презентации сборника RT «ПоэZия русской зимы» автор стихов Инна Кучерова рассказала о необычной истории, которая приключилась с ней во время поездки в Донбасс. Писательница посетила освобождённую Авдеевку, чтобы поддержать наших граждан и передать им гуманитарную помощь, и встретила поклонницу.

«Я начинаю читать стихи, и вдруг одна женщина рыдает, просто как ребёнок, подходит, меня обнимает и говорит: «А вы знаете, я вас узнала по голосу», — отметила поэтесса.

Местная жительница рассказала писательнице, что, находясь в оккупации, по радио слушала её стихи. Голос Кучеровой помогал гражданам «не озлобиться, как-то осознать, что всё будет хорошо», процитировала свою поклонницу автор стихов для патриотического сборника.