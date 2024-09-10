Польская журналистка Каролина Бака-Погожельская устроила на своём ютуб-канале аукцион из вещей, которые украинские военные украли, по её словам, у российских бойцов. По данным портала interia.pl, женщина находится в Незалежной в качестве волонтёра.

В одном из видео она показала часы и именные жетоны, которые якобы принадлежали нашим бойцам. Вырученные от продажи средства журналистка планировала передать на поддержку ВСУ.

«Только мы знаем, в каких условиях они были получены», — указала Бака-Погожельская, добавив, что вещи из зоны боевых действий привёз её жених — мужчина служит в 103-й отдельной бригаде теробороны ВСУ.

Подписчики раскритиковали журналистку и подчеркнули, что забирать вещи у погибших солдат — аморально. После этого полячка убрала объявления и сообщила, что ни один из этих предметов не принадлежал павшему в бою военному.