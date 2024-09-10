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10 сентября, 09:25

Wildberries запустил экспресс-доставку за четыре часа в трёх городах России

Пользователям Wildberries (WB) стал доступен раздел с товарами для экспресс-доставки. Услуга пока действует только в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире, сообщает пресс-служба маркетплейса.

«Wildberries запустила раздел «Экспресс-доставка» — в нём собраны товары, которые доставляются в течение четырёх часов. Например, это могут быть цветы, электроника или зоотовары», — рассказали в компании.

Экспресс-доставка уже доступна при покупках на сайте и в последней версии приложения WB на Android и iOS. Как отметили в пресс-службе онлайн-ретейлера, в результате запуска нового раздела продавцы получат возможность диверсифицировать свои продажи и подключиться к новой модели поставок «Витрина экспресс».

Ранее Life.ru сообщал о том, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук анонсировала ребрендинг маркетплейса. Предполагается, что это произойдёт после слияния с оператором наружной рекламы Russ, однако для совместного предприятия будут разработаны новый бренд и новый логотип.

Wildberries станет площадкой для продавцов услуг
Wildberries станет площадкой для продавцов услуг
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Life.ru

Наталья Демьянова
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