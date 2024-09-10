Под Красноярском пасечник с перепоя не узнал друга и забил его поленом

В селе Кириково Красноярского края задержали пасечника, его подозревают в убийстве приятеля. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального СК. Установлено, что двое селян распивали спиртное в лесу на пасеке, и в какой-то момент хозяин уснул.

«Проснувшись, он заметил мужчину, который находился рядом с ульями. В сумерках, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пасечник не узнал своего друга и нанёс ему два удара поленом по голове» — говорится в сообщении ведомства.

К утру пчеловод осознал случившееся и сжёг злополучное полено. Тело товарища замотал в тент и натянул на голову пакет. Он вывез его в лес и оставил на 50-м километре автодороги Галанино — Пировское.

Уже на следующий день близкие погибшего пришли в полицию с заявлением о пропаже, начались поисковые работы. Когда тело нашли, пчеловод попал под подозрение, а после допроса признался в содеянном. Скоро ему изберут меру пресечения.