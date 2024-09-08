«Я хотел убивать на Украине»: 17-летний парень жестоко расправился с мамой, отцом и братом в Италии

В итальянском городе Падерно-Дуньяно произошла кровавая трагедия: 17-летний парень зверски расправился со своей семьёй — отцом, мамой и 12-летним братом, после чего сдался полиции. Об этом сообщает издание il Giornale.

В материале говорится, что зверская расправа случилась в ночь с 31 августа на 1 сентября. За несколько часов до этого семейство справляло 51-й день рождения отца. После этого, предположительно, случилось следующее: парень ночью пошёл на кухню, взял нож, отправился в спальню к младшему брату и жестоко его убил. На крики прибежали родители, тогда он расправился и с ними. Есть версия, что последними словами его матери были: «Почему у тебя в руке нож?». После убийства, молодой человек позвонил в полицию и спокойно сообщил о случившемся. Прибывшие правоохранители нашли три окровавленных тела в спальне.

С мотивами преступления не до конца ясно. Защита будет добиваться психологической экспертизы. Сам убийца говорит, что долгое время чувствовал себя подавленным, отчуждённым и изолированным от других людей, потому что был умнее их, а они размышляли и разговаривали о неважных вещах. Также он признался, что давно обдумывал свое злодеяние, но пытался прогнать эти мысли. А ещё юноша сообщил, что хотел поехать добровольцем на Украину, чтобы там утолить свою жажду крови.