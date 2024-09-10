Белоусов провёл заседание Координационного совета по безопасности приграничья

Глава Минобороны России Андрей Белоусов во вторник, 10 сентября, провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. О подробностях совещания рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, Белоусов обсудил с главами трёх регионов и командующими группировок войск текущую обстановку и заслушал доклады замглавы Минобороны РФ по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечения группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой.

«Главе российского военного ведомства доложили о ходе реализации комплекса мер по решению проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и защите населения и инфраструктуры приграничных территорий», — добавили в министерстве.