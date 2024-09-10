В ДНР школьница подкурила от Вечного огня и сожгла цветы под радостные матерные крики

В Енакиево (ДНР) школьница подкурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы. Всё это сняла на видео её подруга, к которой юная нарушительница приехала из Донецка, сообщает «Mash на Донбассе».

Подростки шатались по городу без дела. В какой-то момент они захотели покурить, но зажигалки не нашлось. В итоге 14-летняя девочка подошла к Вечному огню и устроила аморальный перформанс.

На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено, как несовершеннолетняя с розовыми волосами, ругаясь матом, осквернила памятник под радостные крики оператора. Причём последняя в какой-то момент испугалась и захотела сбежать, но злоумышленницу это не остановило. Правоохранители уже организовали проверку.