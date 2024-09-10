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10 сентября, 11:05

В ДНР школьница подкурила от Вечного огня и сожгла цветы под радостные матерные крики

В Енакиево школьница подкурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы

В ДНР школьница подкурила от Вечного огня и сожгла цветы. Обложка © Telegram / Типичный Донецк

В ДНР школьница подкурила от Вечного огня и сожгла цветы. Обложка © Telegram / Типичный Донецк

В Енакиево (ДНР) школьница подкурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы. Всё это сняла на видео её подруга, к которой юная нарушительница приехала из Донецка, сообщает «Mash на Донбассе».

Подростки шатались по городу без дела. В какой-то момент они захотели покурить, но зажигалки не нашлось. В итоге 14-летняя девочка подошла к Вечному огню и устроила аморальный перформанс.

На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено, как несовершеннолетняя с розовыми волосами, ругаясь матом, осквернила памятник под радостные крики оператора. Причём последняя в какой-то момент испугалась и захотела сбежать, но злоумышленницу это не остановило. Правоохранители уже организовали проверку.

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Ранее в подмосковной Рузе девушка пожарила еду на Вечном огне. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому делу.

Никита Осипов
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