В ДНР школьница подкурила от Вечного огня и сожгла цветы под радостные матерные крики
В Енакиево школьница подкурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы
В ДНР школьница подкурила от Вечного огня и сожгла цветы. Обложка © Telegram / Типичный Донецк
В Енакиево (ДНР) школьница подкурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы. Всё это сняла на видео её подруга, к которой юная нарушительница приехала из Донецка, сообщает «Mash на Донбассе».
Подростки шатались по городу без дела. В какой-то момент они захотели покурить, но зажигалки не нашлось. В итоге 14-летняя девочка подошла к Вечному огню и устроила аморальный перформанс.
На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено, как несовершеннолетняя с розовыми волосами, ругаясь матом, осквернила памятник под радостные крики оператора. Причём последняя в какой-то момент испугалась и захотела сбежать, но злоумышленницу это не остановило. Правоохранители уже организовали проверку.
Ранее в подмосковной Рузе девушка пожарила еду на Вечном огне. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому делу.